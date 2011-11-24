Литвин: изменения в закон о выборах нужно вносить уже после выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что изменения в закон о выборах народных депутатов необходимо вносить после выборов 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал во время выступления на 17-ом заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

«Относительно возможности внесения изменений в закон о выборах, честно говоря, я бы поддержал предложение тех депутатов, которые утверждают, что изменения нужно будет вносить, или если возникнет такая острая необходимость, уже после завершения выборов», - сказал он.

По убеждению В.ЛИТВИНА, если начать вносить изменения сейчас, то произойдет возвращение опять к ряду норм, которые будут неприемлемы, поскольку каждая политическая сила будет пытаться под свое виденье избирательного процесса что-то предложить.

«Это будут хорошие нормы, но в совокупности они могут иметь разрушительный характер», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, ВР 17 ноября приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

Им предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.