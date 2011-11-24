Где сейчас "оборотни", пытавшие участника Дня Свободы?

Народный депутат (фракция НУ-НС), лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО требует от Генерального прокурора Виктора ПШОНКИ и руководителя МВД Виталия ЗАХАРЧЕНКО проверить информацию об издевательствах над Директором Ассоциации исследователей Голодоморов в Украине Александром УШИНСКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «За Украину!», об этом говорится в депутатском запросе политика на имя Генпрокурора и главы МВД.

«Когда в стране резко растет преступность, ежедневно появляется информация о заказных убийствах, главными задачами милиции стало препятствование политической деятельности и борьба против мирных граждан», - отметил народный депутат, добавив, что общественность шокировала информация «об издевательствах «правоохранителей» над одним из участников празднования Дня Свободы».

Как сообщал УНИАН, вчера Директор Ассоциации исследователей Голодоморов в Украине, заместитель председателя Украинской республиканской партии (УРП) Александр УШИНСКИЙ обратился к прокурору города Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ, Уполномоченному ВР по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, которые во время празднования Дня свободы на Майдане Незалежности, грубо схватили его и подвергли пыткам.

"Несколько человек схватили меня за руки и цинично перебросили, как хлам, через забор прямо на проезжую часть улицы Крещатик. Люди в черном сбили меня с ног и волоком, нанося физическую боль, затянули в частный микроавтобус синего цвета. При этом положили меня на проходе между сиденьями лицом в пол", – сообщил А.УШИНСКИЙ.

"Один из них держал меня двумя руками за горло, сдавливая до хрипоты. Двое других коленями выдавливали воздух из легких, а четвертый кричал и с силой топтался по ногам. Имея давнее ранение легкого, я умолял их не душить меня и позвонить по телефону руководителю Киевского спецподразделения "Беркут" - полковнику милиции Владимиру АЛЕКСАНДРОВУ, на что они ответили: "Мы сюда приехали из Чернигова и никому звонить не собираемся", - рассказал заместитель председателя УРП.

По его словам, издевательства продолжались около 30 минут.