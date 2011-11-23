Исследователь Голодомора заявил, что его подвергли пыткам и оболгали

Директор Ассоциации исследователей Голодоморов в Украине, заместитель председателя Украинской республиканской партии (УРП) Александр УШИНСКИЙ обратился к прокурору города Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ, Уполномоченному ВР по правам человека Нине КАРПАЧЁВОЙ с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, которые вчера, во время празднования Дня свободы на Майдане Незалежности, грубо схватили его и подвергли пыткам.

Об этом он заявил в комментарии Gazeta.ua.

В частности, общественный деятель рассказал, что 22 ноября 2011 года в 19 часов он находился на столичном Майдане Незалежности на митинге по случаю Дня свободы. После завершения митинга через подземный переход директор Ассоциации вышел к пересечению улиц Крещатик и Городецкого со стороны станции метро "Крещатик".

"В это время на автомобиле Шевроле, который находился рядом, установили небольшой громкоговоритель. Воспользовавшись удобным случаем, я поздравил киевлян и гостей Киева с праздником и призвал 26 ноября почтить память жертв Голодомора-геноцида в Украине, обратив при этом внимание присутствующих, что власть, вопреки решению суда, обеспечила проведение провокационного митинга одиозного КАЛАШНИКОВА (председателя "Общевоинского союза Украины")", - говорится в заявлении А.УШИНСКОГО.

В момент его выступления через забор перескочили несколько десятков человек в черном камуфляже без опознавательных знаков - они окружили автомобиль, выхватили из рук говорящего микрофон, вырвали кабель из усилителя и не дали владельцу Зиновию АНДРУХИВУ подойти к автомобилю.

"После этого несколько человек схватили меня за руки и цинично перебросили, как отребье, через забор прямо на проезжую часть улицы Крещатик. Люди в черном сбили меня с ног и волоком, нанося физическую боль, затянули в частный микроавтобус синего цвета. При этом положили меня на проходе между сиденьями лицом в пол", - сообщил А.УШИНСКИЙ.

"Один из них держал меня двумя руками за горло, придушивая до хрипоты. Двое других коленями выдавливали воздух из легких, а четвертый кричал и с силой топтался по ногам. Имея давнее ранение легкого, я умолял их не душить меня и позвонить по телефону руководителю Киевского спецподразделения "Беркут" - полковнику милиции Владимиру ОЛЕКСАНДРОВУ, на что они ответили: "Мы сюда приехали из Чернигова и никому звонить не собираемся", - рассказал заместитель председателя УРП.

По его словам, издевательства продолжались около 30 минут.

"Меня доводили до потери сознания и после ослабления давления на грудь снова продолжали издевательства. Как террориста, заломив руки за голову, на одной из улиц Киева пересадили в одиночную клетку в автозака. А через минут 30 снова пересадили в другой автозак и доставили в территориальный участок № 4 Шевченковского района", - сообщил А.УШИНСКИЙ.

Он добавил, что руководитель этого участка - заместитель начальника Шевченковского райотдела милиции Владимир СОБЧЕНКО по требованию неизвестного человека в гражданском, который отказался отрекомендоваться, "заставил двух участковых инспекторов под диктовку неизвестного на ухо" составить на задержанного административные протоколы, где последнего неправдиво обвинили в нецензурной брани в адрес правоохранителей.

"Прошу вас установить лиц и привлечь их к уголовной ответственности за совершенные надо мной пытки и за унижение человеческого достоинства", - резюмировал А.УШИНСКИЙ, добавив, что его продержали до 12 часов, пока не вмешался Герой Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО и не позвонили по телефону Зорян ШКИРЯК и народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ.