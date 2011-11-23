Власенко: камера 12 кв.м., двое следователей, Тимошенко и адвокат

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО обжаловал проведение следственных действий с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в камере Лукьяновского СИЗО, поскольку они являются незаконными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам перед очередной попыткой встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, он согласен с заявлением Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ о том, что это беспрецедентный случай.

Защитник отметил, что следственные действия с Ю.ТИМОШЕНКО в камере проводят таким образом: в камеру площадью примерно 12 кв. метров, где стоят три кровати, определенная мебель и тому подобное, заходят двое следователей, адвокат, Ю.ТИМОШЕНКО лежит в кровати, проводится допрос, ей ставят вопросы, на которые она отвечает, не поднимаясь с кровати.

«Хотя Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно устно и в письменном виде заявляла, что состояние ее здоровья не позволяет ей принимать полноценного участия в следственных действиях, и она просит их перенести, но следователи на это не реагируют», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что подал прокурору жалобу на действия следователей.

«К сожалению, на сегодняшний день никакой реакции нет», - сказал защитник.

«Я, как народный депутат, обратился к начальнику налоговой милиции с указанием на то, что «такие следственные действия из практики Европейского суда по правам человека приравниваются к пыткам, я указал на это, сослался на прецеденты и прочее, но, к сожалению, ответа нет», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, трудно ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

Защитник С.ВЛАСЕНКО неоднократно заявлял, что Ю.ТИМОШЕНКО не предоставляют медицинской помощи на должном уровне, но проводят с ней следственные действия.

В свою очередь, сегодня, 23 ноября, в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины заявили, что с 18 ноября текущего года какие-либо следственные действия с участием экс-премьера следователями налоговой милиции не проводятся.