Конгресс украинских националистов не примет участия в парламентских выборах

Главный провод Конгресса украинских националистов принял решение не участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба КУНа.

Как отмечается в заявлении Главного провода КУНа, принятом 2 августа, вместо этого Конгресс намерен “сконцентрировать усилия на укреплении и перестройке структуры партии, подготовке к очередным выборам в Верховную Раду Украины, местные советы, Президента Украины, привлечении членов Конгресса в органы исполнительной власти».

Как отмечается в сообщении, такое решение Провода вызвано сложившейся в Украине в канун внеочередных парламентских выборов политической ситуацией, а именно: ограниченным сроком подготовки к выборам, активизацией антиукраинских сил и т.п.

В то же время, сообщает пресс-служба КУНа, члены Главного провода выразили понимание инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по объединению идеологически родственных политических партий. Но ввиду того, что Конгресс является политической партией, созданной по инициативе Организации украинских националистов, свою деятельность формирует на принципах идеологии украинского национализма и по определению является правой партией, идеологически отличающейся от партий либерально-демократического направления, Главный провод Конгресса считает, что «условие роспуска Конгресса украинских националистов для участия в создании единой политической партии либерально-демократического направления для КУН неприемлемо».

В то же время, Главный провод КУН призывает членов и сторонников Конгресса поддержать усилия Президента Украины В.Ющенко для обеспечения победы пропрезидентских сил на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий, в том числе Конгресс украинских националистов, подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии. Участники мегаблока, как сказано в Декларации, «берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических стандартов в Украине».

Однако, 9 июля на сайте КУН появилось сообщение, что Конгресс украинских националистов выступает против создания единой партии на базе избирательного мегаблока „Наша Украина – Народная Самооборона”. Члены президиума КУН считают «поспешными и юридически некорректными положения Декларации, касающиеся создания единой партии, поскольку формирование единой партии до выборов противоречит нормам Закона Украины „Про выборы народных депутатов Украины” и делает невозможным участие в выборах партий – членов мегаблока державницких сил в качестве субъектов избирательного процесса». Создание единой партии, по мнению членов президиума КУН, сузит электоральную базу державницких сил. Кроме того, по убеждению КУН, бесперспективно формирование какой-либо политической силы без ясно очерченных идеологических принципов и программных политических целей.