Состоится пресс-конференция Константина Затулина ”Россия и украинские выборы-2007”

4 августа в 14-00 состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы России Константина Затулина и членов делегации фракции "Единая Россия" в Госдуме на тему "Россия и украинские выборы-2007" (украинское представительство Российского агентства международной информации РИА "Новости", ул. Станиславского, 3, к.50). Телефон 279-56-35. Вход по редакционным удостоверениям.

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