Ставнийчук советует Лавриновичу не спешить поперед батьки

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК считает, что министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ не имеет права до завершения избирательного процесса заявлять, что досрочные выборы народных депутатов могут быть недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга в Секретариате Президента.

“Министр юстиции не имеет права на себя брать такие полномочия, как признавать выборы недействительными до момента завершения избирательного процесса”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК. При этом она напомнила, что законодательство содержит четкие основания, на основе которых выборы могут считаться недействительными.

Кроме того, М.СТАВНИЙЧУК отметила, что Министерство юстиции уже начало осуществление процедур для проведения досрочных выборов, которые предусмотрены требованиями закона о выборах народных депутатов. По ее словам, это свидетельствует о том, что, “и министр, и министерство юстиции выполняют требования закона”. “Учитывая это, необходимо сбалансировать комментарии и действия”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр юстиции Украины А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что досрочные парламентские выборы следует признать недействительными уже сегодня. «Если руководствоваться исключительно нормами Конституции и законов Украины, то эти выборы надо признать недействительными уже сегодня. Но мы понимаем, что речь идет о государстве, о том, что будет дальше в этой стране. Как и понимаем, что сегодня подменено право политическими договоренностями», – сказал министр. Также А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что «правового выхода из этой ситуации нет». «Она уже доведена до такого предела, в котором уже нет возможности соблюдения всех правовых норм», – сказал министр.