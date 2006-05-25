Мороз не исключает ”спикериады”

Лидер СПУ Александр МОРОЗ считает, что в течение недели будет избран Председатель Верховной Рады Украины, но не исключает “спикериады”.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.МОРОЗ обратил внимание на то, что первая сессия ВР пятого созыва будет самой короткой. Поэтому, по его мнению, на этой сессии будут рассматриваться лишь вопросы, предусмотренные регламентом, то есть кадрово-организационные. Лидер социалистов назвал это обычным явлением для первой сессии парламента.

Говоря об избрании спикера, А.МОРОЗ заметил: «Я думаю, мы способны справиться с этой задачей в течение недели, но это будет зависеть от того, насколько будет надежной сформированная коалиция. Если это будет основано на согласованном, понятном, добровольном начале, то это можно будет завершить буквально в течение следующей недели, если нет – будет своеобразная спикериада».

По словам А.МОРОЗА, этого также нельзя исключать, поскольку существует много факторы, которые влияют на этот процесс.

Вместе с тем он напомнил, что спикер должен быть избран в течение месяца, как того требует Конституция Украины. Он считает, что после избрания Председателя ВР формирование Кабинета Министры будет определено автоматически, поскольку все это является предметом договоренности коалиции.

Говоря о процессе формирования коалиции, А.МОРОЗ рассказал, что вчера состоялось рабочее заседание с участием трех политических сил – СПУ, БЮТ и “Нашей Украины”. Это было первое «стыковочное» заседание всех уполномоченных представителей, сказал он.

По мнению А.МОРОЗА, в ходе встречи было согласовано много вопросов, которые могут ускорить подписание коалиционного соглашения. «Мы готовы сегодня подписывать, а другие - посмотрим», - добавил он.