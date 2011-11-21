Печерский райсуд продолжит рассмотрение уголовного дела Луценко

Сегодня судебная коллегия Печерского районного суда города Киева в составе трех судей под председательством судьи Сергея ВОВКА продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Суд продолжает допрос свидетелей со стороны обвинения, уже были допрошены 39 из 148 свидетелей по делу со стороны обвинения, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

На прошлом судебном заседании суд должен был начать допрос сорокового свидетеля по делу. Однако из-за занятости двух из трех членов судебной коллегии в совещательной комнате в других уголовных делах заседание суда было перенесено, так и не начавшись.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений во время трудоустройства Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.

Кроме того, ряд свидетелей заявляли, что не могут дать показаний по существу обвинения.