Нардепы разошлись по домам

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, после рассмотрения законопроектов о рынке земли председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что поступило заявление от трех фракций, не уточнив от которых, об объявлении перерыва на полчаса.

Он предложил, чтобы вместо этого проголосовать за закрытие вечернего заседания. И большинство народных депутатов поддержало это предложение.

Как известно, сегодня парламент проголосовал за то, чтобы работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, предусмотренных на сегодняшний день.

На данное время в повестке дня осталось около 30 законопроектов.