Ученые призывают вернуть науку на завод «Индар»

Завод «Индар» помог решить главную проблему обеспечения больных диабетом бесплатными препаратами, считает профессор, член-корреспондент НАН и АМН Украины, президент Ассоциации эндокринологов Украины, директор Института эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комисаренко Николай ТРОНЬКО.

Как говорится в комментарии ученого, переданном агентству УНИАН, «на новом заводе удалось наладить полный технологический цикл производства препаратов инсулина. Таких предприятий не то что в Европе, но и в мире можно сосчитать на пальцах одной руки. Притом создан «Индар» силами исключительно отечественной науки».

По мнению Н.ТРОНЬКО, «предприятие по изготовлению столь необходимых лекарств смогло возникнуть благодаря наличию в Украине отменной школы эндокринологии, научных кадров, обученных технологов. Поэтому вернуть науку на «Индар», обеспечить условия для развития и производства украинских инсулинов – вот приоритетная задача, которую необходимо решить безотлагательно».

Как отметил Н.ТРОНЬКО, «была разработана программа запуска этого завода, которую активно поддерживали два президента – сначала Л.КРАВЧУК, а потом и Л.КУЧМА. Хотел бы подчеркнуть, что украинские инсулины по качеству отвечают американским и европейским стандартам фармакопеи, хотя сейчас у нас много спекулируют на вопросах качества. И проблема обеспечения больных сахарным диабетом инсулинами была решена: у нас есть все возможности полностью обеспечить препаратами больных диабетом. Ключевую роль в организации "Индара" сыграл Алексей ЛАЗАРЕВ - ученый, доктор биологических наук».

Также Н.ТРОНЬКО подчеркнул, что «Индар» - предприятие стратегического значения, а инсулин - стратегический препарат, который относится к жизненно необходимым. Предприятие посещал лично президент Академии наук Украины Борис ПАТОН и остался доволен эффективной смычкой науки и производства, столь нечастой в наши непростые времена».

В свою очередь кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины Анатолий ГУРСКИЙ отметил, что «Ривненщина получала где-то 70% инсулинов производства завода "Индар", сейчас эта цифра несколько снизилась - 54-56%. Алексей ЛАЗАРЕВ к нам в область часто приезжал. Проводил встречи, конференции. Убеждал врачей, доказывал преимущества отечественных инсулинов. И находил понимание среди эндокринологов».

По мнению экспертов, «отечественные инсулины не уступают по качеству импотрным, а все разговоры на эту тему это чистой воды спекуляции. Осложнения от них такие точено какие бывают и от иностранных препаратов. Сейчас наши производители выпускают картриджи, шприц-ручки - это удобно, особенно для больных, которые потеряли зрение. «Индар» также помог нам когда-то организовать кабинет диабетической стопы.

В конце ХХ века Украина переживала шоковый дефицит: в 1999 году по стране обеспеченность препаратами инсулина составляла всего около 22%. Те 3/4 больных, не имеющих доступа к лекарству, получали осложнения, а то и умирали».