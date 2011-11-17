Генштаб РФ: возрос риск ядерных конфликтов на российских границах

Начальник Генштаба РФ Николай МАКАРОВ заявляет, что возрос риск локальных конфликтов на российских границах, в которых может использоваться ядерное оружие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Н.МАКАРОВ сказал сегодня в Общественной палате России.

В частности, он отметил, что с конца 1991 года начался новый этап развития России и появились новые угрозы и вызовы для ее безопасности.

Н.МАКАРОВ напомнил, что практически все страны бывшего Варшавского договора стали членами НАТО, а также бывшие прибалтийские республики вошли в Альянс.

«Попытки есть, серьезные, втянуть в Североатлантический альянс Украину и Грузию. Что происходит у нас на сопредельных границах с Российской Федерацией, вы прекрасно знаете. Если все это суммировать, можно сказать, что риск втягивания РФ в различные локальные вооруженные конфликты практически по всему периметру границы резко увеличился», - сказал начальник Генштаба РФ.

«При определенных условиях мы не исключаем, что локальные и региональные конфликты могут перейти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия», - добавил Н.МАКАРОВ.