Ландик пообщается со своей жертвой в суде

Сегодня в Ленинском райсуде Луганска началось рассмотрение по существу уголовного дела против Романа ЛАНДИКА, избившего девушку.

Как передает корреспондент УНИАН, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Р.ЛАНДИК с обвинением не согласен, называет его чистым вымыслом и намерен оспорить обвинение в полном объеме.

В свою очередь, пострадавшая Мария КОРШУНОВА с заявленным обвинением согласилась полностью.

В суде уже состоялся ее допрос, М.КОРШУНОВА ответила на вопросы прокурора и адвоката.

После перерыва в заседании она будет давать ответы на вопросы Р.ЛАНДИКА.

М.КОРШУНОВА, как и ранее, высказалась за то, что Р.ЛАНДИК не должен находиться в СИЗО. Мотивировала она свое мнение тем, что у него родился ребенок, и он должен находиться с семьей.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.