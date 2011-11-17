Литвину «чертовски хочется поработать»

Верховная Рада Украины решила работать сегодня до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято только во время повторного голосования.

Сначала же за него проголосовали 223 народных депутата.

Тогда председатель ВР Владимир ЛИТВИН поставил вопрос на переголосование, отметив: «Нужно работать». «Чертовски хочется поработать», - сказал по-русски В.ЛИТВИН.

При повторном голосовании решение поддержали 242 из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.