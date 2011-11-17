БЮТ определится с законом о выборах после 12.00

Фракция «БЮТ-Батькивщина» окончательно определится с голосованием по закону о выборах в четверг, 17 ноября, на совместном с фракцией НУ-НС заседании политсоветов, которое состоится в 12.00.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН по итогам заседания Временной специальной комиссии по доработке избирательного законопроекта, информировали УНИАН в пресс-службе партия «Батькивщина».

По его словам, если до этого времени представители провластных фракций не дадут ответ на ключевые вопросы закона о выборах: система, участие блоков и проходной барьер, «оппозиция не будет освящать своим присутствием этот законопроект».

В свою очередь член ВСК Сергей ПОДГОРНЫЙ сообщил, что Венецианская комиссия в своих рекомендациях по законопроекту о выборах поставила три главных вопроса, которые должны быть приняты консенсусом, в частности, вопрос избирательной системы, участия блоков и вопрос барьера.

«Эти вопросы были изложены в части «политические вопросы» наших требований: 1 - смешанная система 70% на 30%, при которой 300 народных депутатов избираются по пропорциональной системе, а 150 - по мажоритарной; 2 - обеспечение участия избирательных блоков; 3 - снижение проходного барьера на 1% от того, который есть в проекте для партий и блоков. К сожалению, на эти три фундаментальных вопроса ответа мы на сегодняшний день не получили», - сообщил С.ПОДГОРНЫЙ.

Именно поэтому, по его словам, представители «БЮТ-Батькивщины» просили сегодня объявить перерыв в работе комиссии до 12 часов 17 ноября для того, чтобы на уровне каждой фракции согласовать эти главные позиции.

«Однако представители провластного большинства в ВСК отказываются как объявлять перерыв, так и давать ответ на главные вопросы, и поэтому фракция «БЮТ-Батькивщина» не будет освящать тот проект, который завтра будет вноситься в зал», - сообщил депутат.

В то же время член ВСК Сергей САС также сообщил, что рабочая группа, которая была создана для подготовки законопроекта, тоже не рассматривала эти три главных позиции с участием представителей международных институтов, «и это подчеркивает Венецианская комиссия в своем заключении».

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ вчера сказал, что парламентское большинство готово учесть 80% предложений оппозиции к избирательному законопроекту, если фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» будут голосовать за него.

В то же время он заявил, что есть ряд явно политических предложений, которые требуют голосования в сессионном зале.

По его словам, неприемлемым является предложение о том, что 150 народных депутатов должны избираться по мажоритарной системе, а 300 - по партийным спискам. «Такая система никем не поддерживается, и это ущербная система выборов», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Между тем он добавил, что, в частности, фракция ПР готова поддержать предложение об участии блоков в выборах. В тоже время эта поддержка будет лишь в том случае, если оппозиционные фракции будут голосовать за законопроект, сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в ином случае фракция ПР будет договариваться с теми фракциями в парламенте, которые выступают против участия блоков в выборах, чтобы они поддержали законопроект.

А.ЕФРЕМОВ также подчеркнул, что возможны и договоренности о проходном барьере в сторону его уменьшения. А.ЕФРЕМОВ подчеркивает, что оппозиция должна четко определиться, готова ли она к серьезным переговорам и к тому, чтобы принимать участие в голосовании.