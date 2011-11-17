БЮТ готов поддержать кандидатуру Порошенко

Избрание Петра ПОРОШЕНКО председателем Счетной палаты станет реальным, если власть согласится отдать эту должность оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что фракция "БЮТ-Батькивщина" еще раньше поддержала предложенную фракцией НУ-НС кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность председателя Счетной палаты.

«Ничего не изменилось. Мы готовы поддержать эту кандидатуру», - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня не столько важна кандидатура П.ПОРОШЕНКО, как важно то, согласится ли власть с тем, чтобы оппозиция контролировала власть, в частности в Счетной палате.

«Нужно сегодня побудить власть к необходимости не бояться контроля со стороны оппозиции. Если они на это пойдут, то, я думаю, тогда вероятность избрания ПОРОШЕНКО становится больше», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 июля парламент освободил Валентина СИМОНЕНКО от должности председателя Счетной палаты в связи с окончанием срока его полномочий.