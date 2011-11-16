«Реформы ради будущего» выдвигают ультиматум оппозиции

Фракция «Реформы ради будущего» не будет голосовать за проект закона о рынке земель, который внесен в завтрашнюю повестку дня работы парламента, пока документ не пройдет широкое общественной обсуждение.

Об этом лидер фракции Игорь РЫБАКОВ заявил в комментарии УНИАН.

«Прекрасно осознавая, что медлить с внедрением земельной реформы нельзя, депутаты нашей фракции, тем не менее, настаивают на ее публичном обсуждении», - подчеркнул лидер фракции.

«Верховная Рада просто не имеет права принимать законопроект о рынке земель без учета предложений, идей и наработок всех без исключения заинтересованных сторон», - убежден народный депутат.

«Фракция «Реформы ради будущего» готова стать одним из организаторов такого широкого диалога и всячески способствовать привлечению к обсуждению земельной реформы представителей научных и общественных организаций, экспертов и аграриев-практиков, представителей органов местного самоуправления по всей вертикали - от областных госадминистраций до сельских голов», - отметил М.РЫБАКОВ.

«Земельная реформа должна внедряться при участии людей, которые не понаслышке знают проблемы села, - убежден он, - ведь все предыдущие и, к сожалению, безрезультатные попытки внедрить земельную реформу были изначально обречены на поражение, так как их разработчики не прислушались к мнению практиков».

На вопрос о позиции фракции по поводу принятия закона о выборах народных депутатов, лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ заявил: «Если Временной специальной комиссии по подготовке проекта избирательного закона не удастся предложить депутатскому корпусу согласованный и взвешенный документ, в котором будут сохранены ключевые позиции, в том числе и те, о которых говориться в рекомендациях Венецианской комиссии, мы будем голосовать за законопроект 9265-1, подписанный мной и другими руководителями фракций парламентского большинства».

Он отметил, что в сессионном зале Верховной Рады сразу после внесения указанного законопроекта хватало голосов для его принятия.

«Но депутаты фракции «Реформы ради будущего» исходили из того, что ни парламенту, ни украинскому обществу не нужен закон любой ценой. Тем более, что работа над принятием закона о выборах находится под пристальным вниманием европейского сообщества, в частности - Венецианской комиссии. Именно ради поиска консенсуса между фракциями большинства и оппозиции и была создана ВСК, которую возглавил представитель оппозиции», - подчеркнул И.РЫБАКОВ.

«Однако, если оппозиция откажется от поиска компромиссов, мы будем голосовать за законопроект 9265-1, под которым стоит моя подпись и подписи других руководителей фракций парламентского большинства», - подчеркнул лидер фракции «Реформы ради будущего».