Противостояние в Хмельницком: регионалы отступили

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА заявил о поддержке предпринимателей, которые проводят митинг возле облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, около 3 тысяч предпринимателей требуют внести изменения в Налоговый кодекс в части упрощенной системы налогообложения, снизить фискальное давление.

Губернатор отметил, что Ассамблея рынков Хмельницкого поддержала Президента Украины в части внесения изменений в Налоговый кодекс.

В то же время В.ЯДУХА сказал, что в государстве не может существовать такой «социальный разрыв», когда семеро предпринимателей содержат одного пенсионера.

В.ЯДУХА считает, что на митинге собрались предприниматели, «которых используют политиканы».

«Не нужно сегодня выступать против власти, нужно реально оценивать возможности бюджета государства, ведь его (бюджет) за последние годы положили на лопатки. Реформам в Украине быть», - сказал он.

Председатель ОГА поблагодарил участников обеих акций. При этом он призвал активистов Партии регионов покинуть площадь.

В данное время «регионалы» уже покинули площадь.

Возле ОГА продолжается митинг предпринимателей, который охраняет милиция.

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.

Предприниматели требуют, чтобы Президент Украины ветировал данный закон, и с этой целью проводят акции протеста.

По мнению экспертов, данный закон упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов относительно бизнеса. Так, в законе закреплено право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок; ставка налогообложения привязана к минимальной зарплате; ликвидируется фиксированный патент, что приведет к тому, что люди будут вынуждены платить налоги независимо от того, получили они доходы от бизнеса или нет. Также закон отменяет мораторий на проверки, которого предприниматели добились после Налоговой площади. Кроме того, в законе не учтено требование предпринимателей – отменить запрещение физическим лицам-предпринимателям на работу с юридическими лицами, которое было введено с января с.г. Налоговым кодексом.