Регионалов забросали яйцами в Хмельницком

В Хмельницком предприниматели забросали яйцами активистов Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел во время регионального митинга предпринимателей на площади возле здания Хмельницкой облгосадминистрации. Параллельно на площади свою акцию в защиту власти проводит Партия регионов. В данное время на площади собрались около 4 тысяч человек.

Активисты Партии регионов заняли позиции у входа в ОГА и ожидают выхода губернатора Василия ЯДУХИ. От предпринимателей их отделяет кордон милиции. «Регионалы» скандируют: «Наталия, отдай деньги шахтерам!» и «Наталию - к Юли!». (Сегодня в Хмельницком находится народный депутат от БЮТ, председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - УНИАН).

Митинг предпринимателей продолжается, но они больше сосредоточили свое внимание на активистах Партии регионов и вступают с ними в словесные споры и бросают яйца, выкрикивая «Позор!».