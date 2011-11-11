Азаров говорит, что 11.11.11 будет решающим для Украины

В пятницу, 11 ноября, в Киеве состоится завершающий этап переговорного процесса с Европейским Союзом относительно заключения соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Об этом сообщил премьер Николай Азаров на встрече с министром иностранных дел Румынии Теодором Баконски, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В пятницу состоится заключительный раунд переговоров, который откроет дорогу саммита ЕС-Украина", - сообщил Азаров, выразив надежду на поддержку Румынии на пути евроинтеграции Украины.

В свою очередь Баконски поддержал предложения Азарова и высказал пожелание на успешное завершение переговоров с ЕС относительно соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

Кроме того, министр отметил важность ратификации соглашения о местном пограничном движении и пункта пропуска через государственную границу между Украиной и Румынией, что будет способствовать "сближению обществ".

Украинская правда