Проект «Зеленое издательство» победил в экологическом конкурсе

Проект «Зеленое издательство» холдинга «Эволюшен Медиа» признан одним из лучших в номинации «Экологическая инициатива» на Х конкурсе «Екологічна якість та безпека».

Как сообщили УНИАН в «Эволюшен Медиа», 9 ноября состоялась церемония награждения победителей Х конкурса «Екологічна якість та безпека», проводившегося по инициативе Всеукраинской общественной организации «Живая планета». Цель конкурса - определение лидеров по внедрению чистых технологий и экологических инициатив среди отечественных компаний.

В этом году конкурсная комиссия особое внимание уделила компаниям, которые демонстрировали не только высокие показатели качества продукции, но и достигли значительных результатов в улучшении экологических аспектов своей деятельности.

В результате, проект «Зеленое издательство» холдинга «Эволюшен Медиа» признан одним из лучших в номинации «Экологическая инициатива». В рамках этого проекта холдинг «Эволюшен Медиа» не только перевел некоторые свои издания на бумагу вторичной переработке, но и создал проект по сбору макулатуры в офисах. Цель проекта - сократить вырубку деревьев, которые идут на производство бумаги и таким образом уменьшить губительное влияние производственной деятельности человека на окружающую среду. Основная идея проекта «Зеленое издательство» - объединить социально-ответственные компании в активное «зеленое сообщество». На сегодняшний день в проекте уже участвуют 40 компаний, собрано более 10 тонн макулатуры, сохранено более 35 деревьев, сообщили в холдинге.

Справка УНИАН. Конкурс «Екологічна якість та безпека» был организован в 2001 г. по инициативе Всеукраинской общественной организации «Живая планета» при поддержке Комитета Верховного Совета Украины по вопросам экологической политике, рационального природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также Министерства экологии и природных ресурсов.