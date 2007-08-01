Завтра блок НУ-НС подписывает соглашение между политическими партиями

Об этом сообщила пресс-служба НСНУ

2 августа в 15.00 состоится подписание Соглашения о создании Блока политических партий “Наша Украина - Народная самооборона”. Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", подписание документа состоится по адресу: ул. Спасская, 37. Аккредитация по тел.: 206-60-77.

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