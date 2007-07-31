Центр избирательного округа №218 надо убрать из Печерского района Киева

Председатель Печерской районной в г. Киеве государственной администрации обратился к председателю Центральной избирательной комиссии с просьбой перенести центр избирательного округа № 218 из Печерского района в Шевченковский район столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Сергея РУДЫКА.

По его словам, по опыту выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года, местонахождение окружной избирательной комиссии в Печерском районе создавало значительные неудобства в ее работе и деятельности ряда участковых избиркомов. Это связано, в частности, со значительным отдалением большинства избирательных участков Шевченковского района от места расположения окружной избирательной комиссии.

«Шевченковский район значительно превышает Печерский и по количеству жителей, и по площади. Приближение центра округа к избирательным участкам позволит сделать процесс передачи избирательных бюллетеней и протоколов с результатами голосования с участков более прозрачным и оперативным. Именно поэтому мы обратились в ЦИК с просьбой о переносе центра округа», – сказал С.РУДЫК.

Пресс-служба КГГА напоминает, что избирательный округ № 218 был образован постановлением ЦИК № 157 от 01.12.2005 в составе Печерского и Шевченковского районов города Киева. Центром избирательного округа определен Печерский район.