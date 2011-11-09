Могилев хочет возобновить членство в Партии регионов

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ намерен восстановить членство в рядах Партии регионов, которое он приостановил, будучи министром внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов.

«Учитывая, что я уволен из органов внутренних дел, то я, естественно, могу быть членом партии. Без сомнения, конечно (буду восстанавливать членство - УНИАН). Моя теперешняя должность позволяет мне быть членом партии», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 7 ноября дал согласие на назначение председателем Совмина АРК А.МОГИЛЕВА, уволив его с должности министра внутренних дел, которую тот занимал с марта прошлого года.

Верховная Рада Крыма 8 ноября утвердила А.МОГИЛЕВА в должности премьера АРК.

Должность председателя Совмина Крыма оставалась вакантной больше двух месяцев. Василий Джарты, который был премьером автономии около полутора лет, умер в середине августа этого года после тяжелой болезни.