Список ПР сформируют путем ”естественного отбора”

Только съезд Партии регионов может утвердить избирательный список партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Енакиево сказал премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, комментируя информацию об утверждении первой десятки избирательного списка партии.

Как отметил премьер, «этот процесс очень непростой: как внутри Партии регионов очень высокая конкуренция, так и большое количество наших союзников пойдут вместе с нами на выборы. Возможно, произойдет слияние партий», - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что «только съезд сможет расставить, кто будет в пятерке и десятке».

Как сообщал УНИАН, планируется, что избирательный список Партии регионов на досрочные парламентские выборы будет утвержден 4 августа на съезде партии.

Сегодня газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на информацию высокопоставленных источников в Партии регионов сообщила, что Партия регионов определилась с проектом первой десятки избирательного списка. По данным издания, в десятку вошли, прежде всего, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер, министр финансов Николай АЗАРОВ и вице-премьер Андрей КЛЮЕВ.