Попов приглашает к сотрудничеству мировые IT-компании

Власти Киева поставили себе за цель привлекать к участию в своих проектах лучшие в мире IT-технологии.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ провел встречу с руководством компании «Майкрософт» по указанному вопросу.

По словам А.ПОПОВА, город инициировал разработку и внедрение ряда проектов по применению новейших технологий и к участию в их реализации приглашены ряд ведущих мировых компаний.

Председатель КГГА убежден, что внимание такой известной компании «Майкрософт» к проектам, которые предлагает столица, доказывает, что Киев в своей инвестиционной политике шагает правильным путем.

А.ПОПОВ напомнил, что город инициировал ряд высокотехнологичных проектов: «В первую очередь, мы имеем в виду проект «Электронное правительство». О его значении для города говорит лишь тот факт, что «Электронное правительство» является основой одной из восьми стратегических инициатив Стратегии развития Киева до 2025 года».

Также Киев планирует создать «Виртуальный город» – мощный туристический портал, своеобразную визитку и одновременно путеводитель по столице, энциклопедию города, которая должна удовлетворить информационные потребности гостей столицы и киевлян.

«Город уделяет большое внимание названным проектам, поэтому очень внимательно будут выбираться партнеры, которые помогут Киеву реализовать замыслы. Мы открыли двери для передовых западных технологий. Убежден, что в эти двери войдут лучшие. Столица ожидает новых партнеров», – сказал А.ПОПОВ.