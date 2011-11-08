Янукович - льготникам: где брать эти деньги?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что он никогда не выступал за ограничение льгот социально незащищенным слоям населения, однако он против того, «чтобы людей обманывали».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время подхода к прессе в Черновцах, где он находится с рабочей поездкой.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал: «Когда принимали законы о льготах, то, вспомните, прожиточный минимум был, приблизительно, 170 гривень. А теперь сколько средств, например, 8 прожиточных минимумов? Ого. Это немало! Где брать эти деньги? Поэтому я против того, чтобы отменять льготы, и мы должны с общественными организациями, с теми, кто протестует, кто пользуется этими льготами, сообща подойти к проблеме, и дать ответы на эти вопросы. Большинство общественных организаций хочет диалога, но есть радикалы, которые кричат «Есть закон – платите», но такая позиция не имеет ответа. Потому что наши финансовые возможности ограничены».

Президент убежден, что тот путь, который избрало правительство сегодня в этом вопросе, - поднимать на 25% ежегодно социальные гарантии, - является оптимальным. «Дай Боже, чтобы каждый год мы так делали», - добавил Президент.