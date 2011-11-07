Азаров полетит в Крым представлять Могилева

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует 8 ноября представить нового председателя Совета министров Крыма.

Об этом УНИАН сообщил источник в руководстве крымского правительства.

«Такой визит ожидается», - сказал собеседник.

Парламент Крыма назначит премьера АРК завтра на внеочередной сессии. Заседание начнется в 14.00.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 7 ноября дал согласие на назначение председателем Совета министров Крыма Анатолия МОГИЛЕВА, уволив его с должности министра внутренних дел.

Василий Джарты, который занимал должность премьера Крыма около 1,5 лет, умер 17 августа в результате онкозаболевания.

Справка УНИАН. Председатель крымского правительства, в соответствии с Конституцией, назначается и увольняется с должности Верховной Радой Крыма по согласованию с Президентом.