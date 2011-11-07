Янукович лично представит Захарченко подчиненным
20:11, 07 ноября 2011Политика
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Сообщает пресс-служба
Завтра, 8 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представит министра внутренних дел Виталия ЗАХАРЧЕНКО личному составу министерства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Президент назначил В.ЗАХАРЧЕНКО главой МВД, освободив его от должности председателя Государственной налоговой службы Украины.
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