Укрпрофздравница хочет обжаловать решение суда по своему зданию

Хозяйственный суд города Киева сегодня в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры Киева в пользу Фонда государственного имущества Украина к ЧАО "Укрпрофздравница" о признании права собственности государства на административное здание по адресу: г.Киев, улица Шота Руставели, 39-41, в которой сегодня располагается центральный аппарат "Укрпрофздравницы".

ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерация профсоюзов Украины планируют обжаловать в апелляционной инстанции сегодняшнее решение Киевского хозяйственного суда об истребовании в государственную собственность производственно-административного здания "Укрпрофздравница". Об этом сообщил сегодня УНИАН представитель в суде Федерации профсоюзов Украины Николай СТЕЦЬКО.

По его словам, "суд имел полностью формальный характер, без цели исследования каких-либо доказательств, реальные доказательства так и не доказывались, не исследовались судом ". О формальном характере суда, по мнению представителя ФПУ свидетельствует и то, что все ходатайства ответчика были отклонены судом.

Н. СТЕЦЬКО также отметил, что вынесенное судом решение во время его зачитывания в суде уже было подшитым к делу. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что приговор по данному делу готовился заранее.

"Фактически этим судебным решением, как и другими вынесенными в последнее время подобными судебными решениями, признается, что никакого имущества у профсоюзов не может быть, что вся собственность профсоюзов - это собственность государства ", - отметил Н. СТЕЦЬКО.

Как сообщал УНИАН, представители ЧАО «Укрпрофздравница» подали на прошлом судебном заседании ряд ходатайств, ни одно из которых так и не был удовлетворено. Одной из просьб было истребование у прокуратуры города Киева материалов проверки, послуживших основанием для подачи иска, а также ходатайство о привлечении в качестве третьего лица Киевской городской администрации и Бюро технической инвентаризации (БТИ), как органов власти и учреждения, которые подтвердили бы первичную регистрацию и право собственности на оспариваемое здание.

Но, по словам и.о. начальника юридического управления ЧАО «Укрпрофздравница» Дмитрия ДОВГАНЕНКА, факт нахождения оспариваемого имущества в государственной собственности осталось не доказанным, так как прокуратурой не было предоставлено никаких доказательств в обоснование исковых требований. Так что не известно, какими нормами законодательства будет руководствоваться суд при подготовке полного текста решения, поскольку ни одним доказательствам, которые были предоставлены «Укрпрофздравница» в судебном заседании, не было предоставлено должной оценки. По мнению Дмитрия ДОВГАНЕНКА, соответствующие нарушения норм процессуального законодательства лягут в основу апелляционной жалобы.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева обратилась в Киевский хозяйственный суд с иском в интересах Фонда государственного имущества Украины к ЧАО "Укрпрофздравница" о признании права собственности государства на административное здание по адресу: г.Киев, улица Шота Руставели, 39-41, в которой сегодня располагается центральный аппарат "Укрпрофздравницы".

В свою очередь, председатель правления ЧАО "Укрпрофздравница" Николай СУББОТА заявил, что "действия прокуратуры являются неправомерными, и во время судебных заседаний мы будем отстаивать позицию трудового коллектива, который работает в этом здании ". По его словам, работники "Укрпрофздравницы "намерены и в дальнейшем отстаивать свои права в суде, а также проводить мирные акции протеста. Н. СУББОТА также напомнил, что сегодня в административном здании на улице Шота Руставели, кроме непосредственно трудового коллектива, работает и правление ЧАО "Укрпрофздравница", осуществляющее руководство объектами "Укрпрофздравницы" по всей Украине.

Представители "Укрпрофздравницы" также утверждают, что строительство админздания осуществлялось за счет собственных средств граждан, а не за счет государственных средств. Таким образом, по их мнению, сегодня неуместно ставить вопрос о передаче данного имущества в государственную собственность, поскольку оно никогда не было госсобственностью.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница", учредителями которого являются Федерация профсоюзов Украины и Фонд социального страхования Украины по временной потере трудоспособности, является лидером рынка санаторно-курортных услуг в Украине и объединяет более 80 санаторно-курортных учреждений,расположенных в различных климатических регионах Украины.