Завтра крымский парламент рассмотрит назначение Могилева

Завтра, 8 ноября, в 14.00 состоится внеочередное заседание сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ.

В повестку дня внеочередного пленарного заседания внесен один вопрос - «О председателе Совета министров АРК».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал назначение Анатолия МОГИЛЁВА на должность председателя Совета министров Крыма.

В соответствии с Конституцией Украины, правительством АРК является Совет министров. “Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой АРК по согласованию с Президентом Украины”, - говорится в статье 136 Конституции Украины.