У государственной налоговой службы - новый председатель

Указ Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра КЛИМЕНКО председателем Государственной налоговой службы Украины. Соответствующий указ от 7 ноября размещен на официальном сайте главы государства. Другим указом Президент освободил А.КЛИМЕНКО от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Как сообщал УНИАН, до этого ГНСУ возглавлял Виталий ЗАХАРЧЕНКО, которого Президент сегодня назначил министром внутренних дел

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