Информацию о порезанных животах в Пещанской колонии опровергают

В Управлении Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области заявляют, что массового избиения осужденных в Пещанской исправительной колонии №59 не было.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, с целью проверки информации, которая была изложенная на днях одним из правозащитников о массовом избиении осужденных в колонии, сегодня уполномоченным представителем Международного комитета защиты прав человека Сергеем ТАНАСКОВЫМ был осуществлен выезд в данное учреждение.

«Во время обхода участков исправительного учреждения были проверены условия, в которых содержатся осужденные, проведена беседа в отделениях социально-психологической службы и на рабочих местах. Во время встречи с уполномоченным представителем Международного комитета защиты прав человека осужденные сообщили, что вообще не имеют представления о применении к ним физического или психологического насилия. В то же время они отметили, что накануне в учреждении проводился обыск, который является привычным делом в местах лишения свободы. Во время проведения личного приема уполномоченным представителем ни один осужденный не выразил никаких претензий к действиям персонала исправительного учреждения. Ни один из приведенных правозащитником фактов, а именно: самоувечье, массовое избиение, своего подтверждения не нашли», - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе заметили, что ситуация в Пещанской колонии была проверена винницким прокурором по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам и специалистами гражданских медицинских учреждений, которые, в свою очередь, опросили и осмотрели осужденных учреждения, и выводы прокурора и медиков были единодушными: нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников пенитенциарной службы области не выявлено, а жалоб от осужденных не поступало.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Винницкая правозащитная группа заявила, что 3 ноября на территории Пещанской исправительной колонии было совершено массовое избиение осужденных.

«Винницкая правозащитная группа получила информацию о том, что 3 ноября на территорию Пещанской исправительной колонии №59 Государственной пенитенциарной службы Украины был введен сводный отряд сотрудников пенитенциарных учреждений Винницкой области в масках, которые под видом проведения обыска жилых помещений, совершили массовое избиение осужденных, преимущественно тех, кто содержатся в участке усиленного контроля», - отмечалось в сообщении.

По словам правозащитников, протестуя против психического давления и физических издевательств, группа осужденных прибегла к акту массового самоувечья, порезав себе руки и животы. Двое осужденных серьезно пострадали.