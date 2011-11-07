Аграрии вместо тракторов запрягут коней?

«Свободный рынок земли возвращает крестьянам конституционное право распоряжаться своим имуществом, - заявил в интервью еженедельнику «Комментарии» (№42 за 4 ноября 2011 года) председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО. - Потому что как-то неправильно – есть земля, но сделать с ней ничего нельзя».

Кроме того, по его словам, с введением рынка земель государство предоставляет гражданам возможность благодаря кредиту попробовать самим обрабатывать свою землю.

«В пакете с законом «О рынке земель» планируется принятие закона «О Государственном земельном банке», - отметил С.ТИМЧЕНКО. - Там, во-первых, предусматривается ставка по кредитам не более 8% годовых. Во-вторых, политика Государственного земельного банка будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Если нужны будут деньги на развитие инфраструктуры АПК, охрану земель и т.п., такие кредиты предусматривается сделать беспроцентными».

Относительно лимита земельных участков при продаже в одни руки председатель Госагентства земельных ресурсов отметил, что у него “двоякое мнение”. Он рассказал, что цифра 2100 га в одни руки появилась не просто так, а опирается на исследование Академии аграрных наук.

«Ее специалисты уверены, что для ведения эффективного хозяйства, с учетом современных технологий и эффективности производства, нужна не площадь не меньше, - отметил С.ТИМЧЕНКО. – Однако народные депутаты сразу сказали, что это очень много, поскольку могут быть захвачены земли вокруг целых населенных пунктов, найдены пробелы для скупки земель через подставных лиц. Мы, конечно, сделали все, чтобы этих пробелов не было: это и декларация о доходах покупателей, и проверка Антимонопольным комитетом. Но изобретательности нет границ, поэтому эти пробелы могут найтись впоследствии».

Чтобы этого избежать, считает С.ТИМЧЕНКО, депутаты предложили снизить лимит земельных участков до 100-500 га, такого же мнения придерживается и экспертная среда.

«С другой стороны, аграрии говорят, а как тогда покупать технику? Приобретение комбайна или трактора на 100 га никогда не окупится. Для хозяйств таких размеров эффективнее запрягать коней и пахать. О каких современных методиках в таком случае можно говорить?!» - заявил он.