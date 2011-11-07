Власенко говорит, что Тимошенко не смогла выйти на встречу с ним
Обострилась боль
Состояние здоровья лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО резко ухудшилось.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом заявил защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО, таким образом подтвердив информацию пенитенциарной службы, распространенную ранее.
«Руководитель СИЗО сегодня сообщил, что Юлия Владимировна не может выйти на встречу со мной, поскольку у нее обострение боли в позвоночнике», - рассказал С.ВЛАСЕНКО.
«Учитывая это, сегодня и в ближайшие несколько дней мне как защитнику отказано в свиданиях с Ю.ТИМОШЕНКО», - сообщил народный депутат.
С.ВЛАСЕНКО сообщил, что предложение проводить встречи в камере Ю.ТИМОШЕНКО руководство СИЗО отклонило.
Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба сегодня заявила, что Ю.ТИМОШЕНКО по собственной неосторожности спровоцировала обострение боли в позвоночнике.
"5 ноября ТИМОШЕНКО во время утренней прогулки по собственной неосторожности спровоцировала обострение болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника, что привело к нарушению функции ходьбы", - отмечается в сообщении.
В связи с этим медперсонал Киевского СИЗО предоставил Ю.ТИМОШЕНКО необходимую медицинскую помощь и рекомендовал ограничение физических нагрузок, в том числе и прогулок.
Сейчас руководством СИЗО решается вопрос о проведении профильными специалистами Министерства здравоохранения Украины соответствующей консультации.
По данным пенитенциарной службы, состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО находится под наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.