Чернобыльцы пообещали завтра «напрячь» прокуратуру

В Донецке чернобыльцы требуют от прокуратуры возбудить дело против руководителей Пенсионного фонда.

Об этом сегодня сообщил корреспонденту УНИАН председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

Чернобыльцы требуют возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц Главного управления Пенсионного фонда Украины по Донецкой области за хищение средств в особо крупных размерах и неисполнение решения судов по статье № 382 УК Украины («невыполнение судебного решения»).

По словам Н.ГОНЧАРОВА, соответствующее заявление уже подано в Донецкую областную прокуратуру, а на завтра намечена акция у стен облпрокуратуры.

«Завтра в 09.30 подходите к прокуратуре, мы будем прокуратуру напрягать, будем требовать возбуждения уголовного дела. Заявление уже подано», - сказал глава облорганизации чернобыльцев-инвалидов. Он объяснил, что в связи с тем, что сегодня не выполняются решения судов по начислению пенсий чернобыльцам в объемах, установленных законом, они требуют возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Главного управления Пенсионного фонда по Донецкой области «за хищение средств в особо крупных размерах и неисполнение решения судов».

«Люди сегодня получают в разы меньше пенсии, чем они положены по норме закона. Есть и те чернобыльцы, которые сегодня получает 1-1,2 тыс. грн.», - сообщил Н.ГОНЧАРОВ, рассказав, что 4 ноября был в Киеве на правительственной комиссии и обсуждал с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО данную проблему, но взаимопонимания не нашел.

«Так уж наш Сергей Леонидович (ТИГИПКО) решил, что мы таким образом можем немножко протянуть…. Знаете, как говорят: «сытый голодного не понимает», - добавил Н.ГОНЧАРОВ, подчеркнув, что чернобыльцы будут добиваться возвращения своих денег, восстановления льгот и законных пенсий.