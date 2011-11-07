Перед приездом Януковича у людей проверяют чердаки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на Буковине посетит самое успешное производственное предприятие региона - ООО "Черновицкий машзавод".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ (В.ЯНУКОВИЧ завтра, 8 ноября, осуществит рабочую поездку на Буковину – УНИАН).

Также глава государства посетит в селе Банчены Герцаевского района восстановленный после пожара Свято-Вознесенский мужской монастырь и детский приют, в котором проживают на попечении Героя Украины, отца Михаила ЖАРА более 150 детей-сирот с различными тяжкими физическими и умственными заболеваниями.

По данным М.ПАПИЕВА, посещение предприятия начнется приблизительно в 11.00, после чего В.ЯНУКОВИЧА познакомят с производственными мощностями машзавода. Далее запланировано производственное совещание на заводе в расширенном составе при участии Президента и чиновников, где М.ПАПИЕВ намерен отчитаться главе государства о достижениях и проблемах Черновицкой области за время своего губернаторства.

В частности, как сообщил председатель Черновицкой ОГА, речь также пойдет о достройке Днестровской ГАЭС; включении ЧНУ им. Юрия Федьковича в культурное наследие ЮНЕСКО; модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Румынией; развитие туристической инфраструктуры Буковины; о проблемах восстановления протипаводковых объектов, пострадавших от наводнения на Буковине в 2009 году и компенсации пострадавшим жителям; о строительство новых приграничных автомагистралей и пр.

Как сообщают местные электронные СМИ, накануне визита Президента Украины в Черновцы правоохранители проверяли крыши прилегающих к ОГА домов. Так, сегодня правоохранители попросили у жителей дома на улице Грушевского (напротив здания ОГА) ключи от чердака. Они объяснили это необходимостью проверки наличия выходов с чердака на улицу. По словам правоохранителей, это делается "для безопасности во время визита Президента в Черновцы". Как стало известно УНИАН, меры безопасности будут усилены и на Черновицком машзаводе, и в селе Банчены.

Визит Президента Украины в Черновицкую область анонсировался властью в середине октября. Однако в последний момент он был отменен.