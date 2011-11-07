Москаль призвал СМИ посчитать, сколько МВД и ЕДАПС «украли денег»

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ обратился к профессиональным зарубежным компаниям с целью выяснить стоимость оборудования для изготовления биометрических паспортов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Министерство иностранных дел Украины предоставило на запрос Г.МОСКАЛЯ перечень предприятий Европы, которые занимаются изготовлением оборудования для биометрических паспортов.

"Мною направлены запросы в каждую из зарубежных компаний с просьбой предоставить информацию относительно стоимости их продукции”, – сообщил Г.МОСКАЛЬ.

Как отмечается в сообщении, 21 октября МВД «незаконно провело тендер для закупки втридорога оборудования у консорциума ЕДАПС, который не является производителем подобной продукции».

«Призываю СМИ, которые освещают этот вопрос, самостоятельно провести журналистские расследования и подсчитать, сколько МВД Украины совместно с ЕДАПС украло денег из бюджета страны», - сказал депутат.