В СИЗО утверждают, что состояние Луценко «имеет тенденцию к улучшению»

Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который находится в СИЗО, имеет тенденцию к улучшению.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечают в ведомстве, в соответствии с решением Печерского районного суда Киева, продолжается работа комиссии в составе специалистов Министерства здравоохранения Украины по медицинскому сопровождению состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Так, по данным пенитенциарной службы, 5 ноября на территории СИЗО состоялась очередная консультация Ю.ЛУЦЕНКО соответствующими медицинскими специалистами.

На основании осмотра и предоставленных последних данных лабораторных исследований были даны рекомендации относительно дальнейшего питания и лечения в пределах учреждения, проинформировали в ведомстве.

«Состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО имеет тенденцию к улучшению и находится под динамическим наблюдением медперсонала Киевского СИЗО», - отметили в пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительное голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.