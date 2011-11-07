В СИЗО утверждают, что состояние Луценко «имеет тенденцию к улучшению»
Состоялась консультация
Состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, который находится в СИЗО, имеет тенденцию к улучшению.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.
В частности, как отмечают в ведомстве, в соответствии с решением Печерского районного суда Киева, продолжается работа комиссии в составе специалистов Министерства здравоохранения Украины по медицинскому сопровождению состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.
Так, по данным пенитенциарной службы, 5 ноября на территории СИЗО состоялась очередная консультация Ю.ЛУЦЕНКО соответствующими медицинскими специалистами.
На основании осмотра и предоставленных последних данных лабораторных исследований были даны рекомендации относительно дальнейшего питания и лечения в пределах учреждения, проинформировали в ведомстве.
«Состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО имеет тенденцию к улучшению и находится под динамическим наблюдением медперсонала Киевского СИЗО», - отметили в пенитенциарной службе.
Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительное голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.