Попов предлагает депутатам помогать столице

Глава КГГА Александр Попов предложил народным депутатам-киевлянам взять районы столицы под "личную опеку".

Предложение прозвучало на открытии комплекса сооружений артезианского водоснабжения на жилмассиве "Осокорки-Северные".

"Народные депутаты-киевляне, неравнодушные к городу, оказывают очень серьезную помощь муниципальным властям в решении актуальных проблем столицы", - отметил Александр Попов. - Если бы каждый из них взял под опеку тот или иной район Киева, городская администрация была бы только признательна".

По мнению главы КГГА, одним из таких парламентариев мог бы стать народный депутат Валерий Борисов. Ему Александр Попов предложил опекать Троещину.

"Вы, как человек, долгое время проработавший в городской администрации Киева, хорошо изучивший проблемы города, уверен, знаете, как можно их решить. Полагаю, киевляне будут благодарны, если вы возьмете под свою личную опеку один из жилмассивов столицы. Например, Троещину", - сказал Александр Попов.

Также глава КГГА поблагодарил Валерия Борисова за активную помощь городу.

Валерий Борисов – народный депутат Украины, заместитель главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины. С 2002 по 2006 год работал заместителем главы КГГА - начальником Главного управления экономики и развития Киева, 1-м заместителем главы КГГА - начальником Главного управления экономики и инвестиций.

В эти же годы являлся депутатом Киевского городского совета.

С 2006 года - народный депутат Украины.

Цензор.нет