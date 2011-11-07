Милиция в центре Киева повязала трех человек

Милиция задержала по меньшей мере трех человек во время сегодняшней акции коммунистов в центре Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

В то же время в милиции не уточнили, представителями какой политической силы или организации являются задержанные. Эти люди будут доставлены в Шевченковское райуправление внутренних дел, отметили в главке.

В свою очередь в ВО «Свобода» УНИАН сообщили, что во время попыток помешать проведению 7 ноября противозаконной акции коммунистов были задержаны три «свободовца» - Валентин ЛУНЕЙКО, Оныся ГАРАЙ и Иванна НАГНИБИДА.

Как сообщал УНИАН, коммунисты сегодня отмечают очередную годовщину Октябрьской революции 1917 года. Они, в частности, прошли колонной от Бессарабки до Майдана Незалежности, хотя суд накануне запретил проводить акции в центре Киева.

Вместе с тем активисты «Свободы» пытались помешать акции коммунистов и добиться выполнения решения суда. При этом между представителями партий произошло несколько драк.