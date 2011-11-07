Луценко в суде стало плохо

Бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО стало плохо во время сегодняшнего заседания Печерского райсуда г. Киева, который рассматривает его дело.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса очередного свидетеля по делу адвокат экс-министра Игорь ФОМИН обратился к суду с просьбой объявить технический перерыв в связи с ухудшением самочувствия его подзащитного.

В связи с этим председательствующий судья Сергей ВОВК объявил перерыв на 10 минут.