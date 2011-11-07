Мельниченко: Кузьмина заказали, и пуля уже летит

Экс-майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА могут убить "эскадроны смерти".

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил в интервью «Сегодня» (№ 249 от 7 ноября).

Он сказал, что Р.КУЗЬМИН «заказан, и пуля в него уже летит».

Как считает экс-майор, кандидатура Р.КУЗЬМИНА «идеально» вписывается во внутриполитическую ситуацию, поскольку он «нажил» немало врагов, особенно после начала уголовного преследования Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, Леонида КУЧМЫ и других представителей прежней власти.

«Его многие побаиваются и в прокурорской среде. Он в одиночку ввязался в войну с другим замом генпрокурора ШИНАЛЬСКИМ, обличив как главу общественной организации - Ассоциации прокурорских работников, под вывеской которой творились разные финансовые безобразия. КУЗЬМИНА считали камикадзе, посягнувшим не так на ШИНАЛЬСКОГО, как на первых лиц ГПУ МЕДВЕДЬКО и ВИНОКУРОВА», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он отметил, что тогда Александра ШИНАЛЬСКОГО провели «на заслуженный отдых», а Р.КУЗЬМИН пошел на повышение и стал первым заместителем генпрокурора.

«За ним осталось кураторство расследования особо важных дел. И ему таки удалось довести до приговора дело ТИМОШЕНКО, нейтрализовав ее как политика. Над Юлей «висят» и другие дела, поэтому в большой политике она уже не игрок, более того, не кандидат в президенты. Судьба других деятелей, ждущих приговора в СИЗО или на подписке, аналогична», - считает Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его мнению, с Р.КУЗЬМИНЫМ давно хотят свести счеты «пострадавшие» и их сторонники.

Сам же Р.КУЗЬМИН сказал газете «Сегодня» по телефону, что данное заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО комментировать не будет: «Опровергать, подтверждать не могу и не хочу». На вопрос, «заказывали» ли его в прошлом, первый заместитель генпрокурора рассказал: «Угроза моего убийства была такой, что мне дали круглосуточную охрану, и я передвигался в бронированном автомобиле».

Р.КУЗЬМИН подтвердил, что еще при Президенте Викторе ЮЩЕНКО ему передавали настоятельную просьбу с Банковой «умерить пыл», пугая физической расправой. Об этом он просто «доложил генпрокурору, оценив угрозу». В свою очередь тогдашний генпрокурор (Олександр МЕДВЕДЬКО), по словам Р.КУЗЬМИНА, посоветовал «забыть эту историю и этот разговор».

Издание также отмечает, что руководитель отдела по связям со СМИ Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО общаться на данную тему не пожелал.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» (в номере от 4 ноября) опубликовала интервью с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, утвеждавшим, что в Украине действует «мощная спецслужба, занимающаяся политическими убийствами». Экс-майор тогда заявлял, что существует реальная угроза Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. По его словам, определенные силы как внутри Украины, так и за ее пределами разработали спецоперацию по отстранению Президента от власти.