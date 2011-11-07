Люди Тягнибока подрались с милицией

11:10, 07 ноября 2011
Политика
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Пытаются остановить шествие коммунистов

Несколько представителей партии «Свобода» на ул. Крещатик напротив входа в метро «Крещатик» попробовали остановить шествие коммунистов на Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, они попытались прорваться на проезжую часть ул. Крещатик, однако им препятствовала милиция.

В результате этого возникла драка между представителями правоохранительных органов и «свободовцами».

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