Люди Тягнибока подрались с милицией

Несколько представителей партии «Свобода» на ул. Крещатик напротив входа в метро «Крещатик» попробовали остановить шествие коммунистов на Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, они попытались прорваться на проезжую часть ул. Крещатик, однако им препятствовала милиция.

В результате этого возникла драка между представителями правоохранительных органов и «свободовцами».