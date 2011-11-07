На Крещатике - драка между свободовцами и коммунистами

На Крещатике произошла драка между представителями "Свободы" и коммунистами.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как милиция не допустила представителей «Свободы» со стороны тротуара к колонне коммунистов, несколько «свободовцев» выбежали на проезжую часть с другой стороны, и помешали движению колонны.

Они устроили драку со сторонниками КПУ, которые шли в первых рядах, также в коммунистическую колонну полетели разные предметы.

На некоторое время коммунисты остановились, но после того, как драка прекратилась, они двинулись дальше.

Во время движения колонны в сторону Майдана Незалежности представители «Свободы» еще несколько раз пытались их остановить. Они бросали разные предметы, яйца в сторону колонны коммунистов.

Как сообщал УНИАН, коммунисты сегодня отмечают очередную годовщину Октябрьской революции 1917 года. Они решили пройти колонной от Бессарабки до Майдана Незалежности.

Коммунистов сопровождает духовой оркестр, активисты партии несут транспарант «Коммунистическая партия Украины»

В то же время суд накануне запретил проводить акции на Крещатике и Майдане.