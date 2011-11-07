Колонна коммунистов строится для марша по Крещатику

Сторонники Коммунистической партии Украины намерены пройти от Бессарабской площади по Крещатику до Майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он и другие лидеры Компартии возложили цветы к памятнику Ленину на Бессарабской площади по случаю очередной годовщины Октябрьской революции 1917 года.

После этого П.СИМОНЕНКО, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что колонна сторонников партии намерена пройти от Бессарабской площади по Крещатику до Майдана.

На вопрос относительно того, что такие действия будут незаконными, поскольку суд накануне запретил проводить акции на Крещатике и Майдане, П.СИМОНЕНКО сказал, что «во времена кризиса власть всегда прибегают к радикальным националистическим организациям». Он добавил, что это решение суда было инициировано именно националистическими организациями.

Лидер коммунистов сказал, что на Майдане Незалежности активисты партии намерены провести встречу с народными депутатами от КПУ.