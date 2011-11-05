БЮТ объяснил, почему пора снимать Януковича

Партия “Батькивщина” и Совет Блока Юлии Тимошенко призывает украинцев требовать немедленной отставки Виктора ЯНУКОВИЧА с должности Президента и досрочного роспуска Верховной Рады.

Об этом говорится в обращении политсовета партии «Батькивщина» и Совета БЮТ к гражданам и оппозиционным партиям, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

В обращении указывается, что В.ЯНУКОВИЧ за два года пребывания в должности Президента Украины не выполнил ни одного пункта из своей предвыборной программы. Наоборот, утверждает БЮТ, политика, которую проводит В.ЯНУКОВИЧ, полностью противоречит его обещаниям.

“Теперь улучшение жизни обещают не „уже сегодня”, а только через десять лет. „Украину для людей” строят исключительно для нескольких десятков семей. Мифическая „команда профессионалов” с треском провалилась во всех направлениях, кроме собственного обогащения.

Суть социальной политики ЯНУКОВИЧА заключается в том, что богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее!”, – сказано в обращении.

При этом В.ЯНУКОВИЧ, по словам авторов обращения, «один из самых дорогих президентов мира». Официальные расходы на один день его работы составляют средний заработок 675 украинцев за месяц. В рейтинге самых богатых людей Украины оказалась семья и ближайшее окружение В.ЯНУКОВИЧА, а каждый четвертый в нем – член Партии регионов, подчеркивают в БЮТ.

В обращении говорится, что сегодня Администрация Президента подменяет собой законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. «В Украине отсутствует правосудие, а парламент превратился в инструмент одобрения бездарных и опасных для страны решений», - подчеркнули в БЮТ.

“Такая политика создала глубокий кризис в отношениях Украины с Евросоюзом. Именно ЯНУКОВИЧ поставил под угрозу стратегическую европейскую интеграцию Украины. Вместе с тем, он не в состоянии построить цивилизованных отношений и с Россией, раз за разом сдавая ей территории и стратегическую собственность страны”, – заявляет БЮТ.

“Созданный в Украине режим держится лишь на штыках силовых структур и политических репрессиях. Незаконное заключение и несправедливый суд над Юлией ТИМОШЕНКО и другими представителями оппозиции – это только вершина айсберга. Преследования, давление и запугивание испытывают все граждане. Дальнейшее пребывание ЯНУКОВИЧА на должности Президента и деятельность пропрезидентского парламентского большинства создают все большую угрозу национальной безопасности, самому существованию Украины как независимого государства”, – говорится в обращении.

Именно поэтому партия «Батькивщина» призывает своих коллег по оппозиционному движению и всех граждан Украины требовать немедленной отставки В.ЯНУКОВИЧА с должности Президента и досрочного роспуска дискредитированной Верховной Рады.

Партия «Батькивщина» составила подписные письма с требованием проведения досрочных президентских и парламентских выборов и уже передала их в регионы. “Мы призываем присоединиться к нашей инициативе”, – заявляет БЮТ.