Около 100 националистов сорвали "Русский марш" в Киеве

ВО «Свобода» заявляет о задержании четырех активистов партии во время препятствования националистами проведению «Русского марша» сегодня в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

Трое задержанных – депутаты местных советов: Вышгородского райсовета Юрий ЛЕВЧЕНКО и Юрий ГОРОДИССКИЙ, Узинского городского совета Назар НАУМЕНКО, а также активист Александр СОЛОНЬКО.

По данным партии, около сотни украинских националистов из ВО «Свобода» и УНА-УНСО не позволили провести «украинофобский шабаш под названием «Русский марш» в Киеве». Сначала участникам «Русского марша» не позволили возле станции метро «Арсенальная» развернуть свои транспаранты, после чего они решили присоединиться к крестному шествию из Печерской Лавры, которое проводили представители УПЦ МП.

«В районе мемориала жертвам Голодомора, при попытке развернуть имперские лозунги и флаги, российских шовинистов остановили украинские националисты, отобрали флаги и транспаранты и помешали дальнейшему продвижению украинофобов. Другие участники крестного шествия не пострадали», - сказано в сообщении.

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Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, сегодня в Киеве во время проведения Русского марша сотрудники правоохранительных органов задержали троих активистов Всеукраинского объединения "Свобода" за мелкое хулиганство.

Несколько активистов ВО "Свобода" выразили свое недовольство проведением этой акции, в результате чего возникла небольшая потасовка. Трех "свободовцев" задержали сотрудники милиции и доставили в Печерское райуправление.

В отношении них был составлен админпротокол за мелкое хулиганство, после чего нарушители были отпущены.