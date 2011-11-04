Литвина призывают подписать закон о запрете рекламы сигарет

50 общественных организаций требуют от депутатов прекратить «циничную возню» вокруг закона о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий (№ 5164), а от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – подписать закон в проголосованном 22 сентября варианте и направить на подпись Президенту Украины.

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, сообщает пресс-центр «Форум».

По его словам, депутаты Елена БОНДАРЕНКО (Партия регионов), Анатолий КИНАХ (Партия регионов), Тарас ЧОРНОВИЛ (внефракционный) с момента регистрации законопроекта № 5164 в парламенте – 24 сентября 2009 года – до сегодняшнего дня публично выступают против полного запрета рекламы сигарет.

«Узнав о попытках сфальсифицировать окончательный текст документа и вынести проект закона на повторное второе чтение, что само по себе беспрецедентно, мы, 50 общественных организаций, обратились с письмом к председателю парламента и надеемся, что он, согласно закону, подпишет этот документ и передаст Президенту. Именно общественные организации были авторами первоначального текста закона в 2009 году, и сейчас мы очень обеспокоены его судьбой», – объяснил позицию общественности В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он напомнил, что в первоначальной редакции полностью закон запрещал рекламу табачных изделий. Однако, вопреки итогам голосования 22 сентября в Верховной Раде, в поданный на подпись В.ЛИТВИНУ закон были противоправно внесены поправки, которые разрешают рекламу в местах продажи сигарет и табачное спонсорство, и тем самым значительно ослабляли принятый документ.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, для противодействия антитабачному закону депутаты-лоббисты использовали целых четыре способа борьбы.

«Первый – это затягивание рассмотрения законопроекта в парламенте. В частности, законопроект № 5164 четырнадцать месяцев пролежал в столе до первого чтения, и почти десять месяцев – до второго. Уже почти полтора месяца он ожидает подписи председателя Верховной Рады! – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. – Второй способ – это ослабление закона внесением огромного количества поправок, в том числе допускающих рекламу сигарет в Интернете, пунктах продаж, спонсорство табачных изделий. Третий, самый циничный, это попытки сфальсифицировать текст уже принятого документа, и четвёртый, самый вопиющий, вынести документ на ничем не предусмотренное повторное второе чтение».

Общественный деятель считает действия табачных лоббистов не только приносящими вред всему обществу, но и противозаконными.

«Судьба законопроекта №5164 лишний раз продемонстрировала вызывающе открытую деятельность табачных лоббистов в парламенте. Мы требуем, чтобы люди, лоббирующие интересы табачных компаний, были названы во всеуслышание на всех уровнях и больше никогда не попадали в списки любых партий», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Гражданский активист также призвал спикера парламента не втягиваться в «грязные интриги» и исполнить обещание – как можно скорее подписать закон.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что запрет рекламы табачных изделий сможет на 700 тысяч снизить количество курильщиков в Украине, традиционно занимающей лидирующие позиции по курению в мире.

«Разве избиратели давали полномочия депутатам тормозить законопроект, направленный на защиту людей от лживой рекламы сигарет?», – подчеркнул главный координатор гражданской кампании «Форум».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)». За принятие законопроекта проголосовали 332 народных депутата.

Однако вскоре после этого народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ (фракция НУ–НС) направила председателю Верховной Рады В.ЛИТВИНУ депутатское обращение, в котором заявила, что на его имя для подписи поступил сфальсифицированный текст законопроекта.

Сразу же после этого председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Украины Владимир МАКЕЕНКО рекомендовал Верховной Раде в порядке исключения отменить результаты голосования за законопроект № 5164 во втором чтении и в целом и вернуть его профильному комитету (по вопросам свободы слова и информации) на доработку с последующим представлением его на повторное второе чтение.

Между тем общественность призвала В.ЛИТВИНА подписать текст законопроекта № 5164, скорректированный профильным Комитетом по вопросам свободы слова и информации в соответствии с заключением Регламентного комитета, и подать закон на подпись Президенту Украины в ближайшее время. 31 октября спикер пообещал не устраивать дополнительных голосований и подписать восстановленный текст законопроекта.