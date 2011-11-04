Симоненко заявляет, что капитал нивелировал избирательное право

Представители крупного капитала нивелировали право выбора в стране. Об этом с парламентской трибуны заявил руководитель фракции коммунистов в Верховной Раде Украины Петр СИМОНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ.

«Кто создавал такую атмосферу, когда каждые выборы сопровождаются тем, что дается самая негативная оценка действующему на тот период закону, и вносятся те или иные изменения? О каком консенсусе мы сегодня говорим? Мы говорим о консенсусе крупного капитала между собой или о консенсусе с народом Украины?», - заявил П.СИМОНЕНКО.

Лидер Компартии подчеркнул, что за все годы независимости Украины граждане страны не смогли полноценно реализовать свое избирательное право. «Стоит лишь вспомнить запрет ветеранам голосовать на дому, открепительные талоны, подкуп избирателей, «карусели», которые изобрели представители капитала», - добавил он.

П.СИМОНЕНКО также констатировал, что капитал запугал народ Украины шантажом и подкупом, что напрочь уничтожает понятие демократических процедур, коими являются выборы.